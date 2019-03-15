Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti - LAHEY

Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti - LAHEY

- Gösteriden detaylar Hollanda 'da binlerce öğretmen greve gitti - Grev nedeniyle eğitime bir gün ara verildiLAHEY (AA) - Hollanda 'da iş koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti.Lahey'de Genel Eğitim Sendika Birliği (AOB) ve Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (FNV) organize edilen greve ülkenin değişik bölgelerinden gelen yaklaşık 40 bin öğretmen katıldı.
Grev nedeniyle çok sayıda okulda eğitime bir gün ara verildi.
İş koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler, iş yoğunluğunun neden olduğu stres yüzünden öğrencilere yeterli ilginin gösterilemediğine dikkati çekti.Eğitim için 4 milyar avro ek bütçe talebinde bulunan öğretmenler, Hollanda hükümeti tarafından yeni eğitim yılından itibaren ilköğretim okullarına tahsis edilen ek bütçenin yeterli olmadığını belirtiyor.

Eğitim Yılı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Yeni Eğitim Yılı 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı