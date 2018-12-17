Holding bahçesinin duvarına bomba yerleştiren teröristlerin suç dosyası kabarık



- Üsküdar'da bir holdingin bahçe duvarına zaman ayarlı bomba koyan iki kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör örgütü MLKP üyesi oldukları tespit edilen teröristlerin, İzmir, Mersin, Bursa ve Denizli'de 9 farklı bombalı ve silahlı saldırı eyleminin de failleri oldukları tespit edildi. Üsküdar’da 12 Aralık günü bir holding bahçe duvarına bırakılan zaman ayarlı bomba, Bomba İmha Uzmanı polislerce etkisiz hale getirilmiş, eylemi gerçekleştiren B.M. isimli kadın şahıs ile bir erkek olduğu belirlenmişti. Emniyet güçlerince yapılan operasyon sonucu B.M. ve yanındaki erkek şüpheli, gizlendikleri evden çıktıkları sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlıların eşyalarında yapılan aramada el bombası ve bomba yapımında kullanılan elektrik bandı, elektronik devre ölçüm cihazı ele geçirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından Terör Örgütü MLKP üyesi olduğu belirlenen teröristlerin suç dosyalarının kabarık olduğu tespit edildi. Teröristlerin İzmir, Mersin, Bursa ve Denizli’de farklı zamanlarda 9 ayrı bombalı ve silahlı saldırı eyleminin failleri olduğu saptandı. - Teröristlerin sansasyonel eylemleri 26 Temmuz 2015 tarihinde İzmir ili Karşıyaka ilçesi AK Parti ilçe teşkilatı binasına yönelik bombalı saldırı. Gerçekleşen saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bahçe duvarı, başkanlık tabelası ve bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. 11 Ağustos 2015 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesindeki Çamdibi semtinde Polis Merkezi Amirliğine yönelik bombalı saldırısı. Çamdibi Polis Merkezinin arka kısmında park halindeki araçların altına bırakılan bombanın patlamasıyla çevredeki çok sayıda evin camları kırıldı, çok sayıda araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Yine aynı yılın 12 Ağustosunda İzmir Bornova MHP İlçe Teşkilatı binasına yönelik bombalı saldırı yapıldı. Parti binasının yakınındaki bir otomobilin altına yerleştirilen bombanın polis tarafından fark edilmesiyle önlendi. Çevrenin boşaltılarak patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ile can kaybının önüne geçildi. Bu olayın 2 ay sonrası bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İzmir Buca’da görevli devriye polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı, devriye görevi yapan emniyet güçlerine yönelik el bombası ile yapılan saldırıda bir polis memuru yaralandı. Teröristlerin 3 Mart 2016 tarihinde yine eylem sahası İzmir oldu. Teröristler, Çiğli’de bulunan TOMA fabrikasına yönelik silahlı ve el bombalı saldırı düzenledi.

Bu olaydan tam 13 ay sonra aynı teröristler bu kez Mersin’de ortaya çıktı. Mersin’e bağlı Mezitli ilçesinde polis servisi güzergahına bomba yerleştirdi. İlçeye bağlı Söğütlüpınar kavşağında polis ekiplerine yönelik olarak polis aracının beklediği noktaya önceden bırakılan parça tesirli bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 2 polis memuru yaralandı, resmi ekip otosu parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Yakalanan aynı teröristlerin geçen yıl yine İzmir’de eylem düzenlediği tespit edildi. 31 Ağustos 2017 tarihinde İzmir’in Buca ilçesindeki cezaevi çalışanlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Servis aracı güzergahındaki çöp konteynerine tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu otobüs büyük hasar alırken, servis minibüsündeki 10 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ayrıca patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda maddi hasar oluştu. Bu yılın Şubat ayında Bursa polisine yönelik saldırı gerçekleştirdi. 3 Şubat 2018 tarihinde Bursa’da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçiş güzergahına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, poşet içerisine koyulmuş çivi ve barut ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 emniyet mensubu yaralanmıştı. 26 Şubat 2018 tarihinde bu kez Denizli’de ortaya çıkan aynı teröristler, Pamukkale ilçesi Fevzi çakmak Bulvarı üzerinde bulunan ışık direğine kelepçeli bomba yerleştirmiş, bombanın fark edilmesi ile Bomba İmha Uzmanları eşliğinde kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin parmak izi bıraktığı son eylemi 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Üsküdar’da meydana geldi. Kısıklı’da bulunan bir holdingin bahçe duvarına asılı zaman ayarlı patlayıcı infilak etmeden önlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bomba İmha Uzmanları tarafından yapılan müdahale sonucu zaman ayarlı bomba patlamadan etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemelerde patlayıcının el yapımı zaman ayarlı parça ve basınç etkili bomba olduğu öğrenildi.

