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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Hokeyde Avrupa'da söz sahibi olduk' - AYDIN

'Hokeyde Avrupa'da söz sahibi olduk' - AYDIN

"Hokeyde Avrupa'da söz sahibi olduk" - AYDIN - Çocukların eğitiminden detay - Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel'in konuşması - Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel:"Ülkemizde hokey, 7 - 8 yıldır büyük bir atılım içerisinde. Türkiye, hokeyde ön plana çıkmış durumda. Biz Avrupa'da söz sahibi olduk. Bunu Avrupa Federasyon Başkanı da diyor" - "Altyapıda 10 binin üzerinde aktif sporcumuz var. Alt yaşta biz çok iyiyiz. Bu altyapı çalışmalarıyla 2024 olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanıp orada en iyi sonuçları almak istiyoruz"AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel, Türkiye'nin hokeyde ön plana çıktığını ve Avrupa'da söz sahibi olduğunu belirtti.
Bayram Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de hokeyin son yıllarda önemli gelişme gösterdiğini, dünya sıralamasında kadınlarda 30. erkeklerde ise 35. sırada olduklarını ifade etti.
Türk milletinin potansiyel olarak hokey sporuna yatkın olduğunu ancak bu sporun bilinmediğini vurgulayan Yüksel, "Futbola biraz benzerliği olduğu için hokeyi çok tez kavrayabiliyoruz. Yani futbol altyapısı olan çocuklar hokeyi çok daha rahat yapabiliyor." diye konuştu.
Yüksel, Türk hokeyinin uluslararası alandaki yerini şöyle anlattı:"Ülkemizde hokey, 7 - 8 yıldır büyük bir atılım içerisinde. Türkiye, hokeyde ön plana çıkmış durumda. Biz Avrupa'da söz sahibi olduk. Bunu Avrupa Federasyon Başkanı da diyor. Dünyada bizlerden övgüyle bahsediyorlar. Bu kadar kısa sürede nasıl başarılı olduğumuzu söylüyorlar. 2015 ve 2016 yılında 16 yaş altı kız ve erkek takımları şampiyonluklar yaşadı. 21 yaş altı erkek ve kadın takımları salon hokeyinde Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin mücadele ettiği şampiyonlar kategorisinde bulunuyor. Uluslararası Hokey Federasyonunun açıkladığı istatistikler göre A Milli Erkek Takımı'mız 21.'likten 17.'liğe, A Milli Kadın Takımı'mız 20.'likten 16.'lığa yükselerek son 1 yılda Avrupa’da en fazla gelişim gösteren takım unvanını kazandı." - Altyapıda 10 bin sporcuÇok önem verdikleri altyapıda 10 binin üzerinde aktif sporcunun olduğunu kaydeden Yüksel, 2024 olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanıp iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

2019 Avrupa Şampiyonası'nın ocak ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleneceğini hatırlatan Yüksel, "Avrupa Şampiyonası'nda da iddialıyız. Milli takıma güveniyorum." dedi.
Bayram Yüksel, Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine çok büyük desteklerinin olduğunu, bu kapsamda pilot illerde başlattıkları "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesiyle temel hokey eğitimi alan sporcuların müsabakalara katılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Muhabir Şampiyon Uluslararası Başkent Olimpiyat 

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