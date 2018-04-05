Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hobi olarak ürettiği maketlerinin dünyaya tanıtılmasını istiyor İzle

Hobi olarak ürettiği maketlerinin dünyaya tanıtılmasını istiyor İzle

Ahşap minyatürler yapması.

Sosyal Medya Minyatür El Sanatları 

-Ahşap minyatürler.
-Yunus Daşmaz'ın açıklaması.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çiftçilik yapan Yunus Daşmaz'ın hobi olarak başladığı ahşap el sanatlarıyla yaptığı maketler, büyük oteller ve işletmelerden aldığı siparişlerle bölgede ilgi odağı oldu. Aslanapa ilçesine bağlı Erenköy'de yaşayan ve kurduğu 3 metrekarelik atölyesinde çiftçilikten arta kalan zamanlarında kağnı, traktör, ev, araba, beşik gibi gereçlerin maketlerini tamamen el işçiliği ile aslına uygun ahşap sanatıyla yapan Yunus Daşmaz, eserlerinin tüm dünyaya tanıtılmasını istiyor. 28 yaşında olan Daşmaz, yaptığı açıklamada, ''Aslanapa ilçemize bağlı Esenköy'de yaşıyorum. 18 yıldır hobi olarak ahşap el sanatını yapıyorum. Siparişe göre her boyutta ev, traktör, araba, kamyon gibi birçok maketler yapıyorum. Otellerden, sosyal medyadan, işletmelerden gelen isteğe göre herkesin isteğini yapmaya ve yetiştirmeye çalışıyorum. Kısacası küçük atölyemde üretiyorum ve ürettiklerimi dünya ile paylaşmaya çalışıyorum'' diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı