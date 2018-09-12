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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hobi olarak kurduğu çiftlikte 250’den fazla hayvan besliyor Haberi

Hobi olarak kurduğu çiftlikte 250’den fazla hayvan besliyor Haberi

Çiftlik görüntüsü

Çoban Köpeği Öğretmenler Süs Tavuğu Öğrenciler Hayvan Sevgisi 

-Hayvanlar
-Tavuk türleri
-Köpek türleri
-Hayvanları beslemesi
-Röportaj

( KASTAMONU - ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden hayvansever bir kişi, insanlardan sıkılıp kurduğu hobi çiftliğinde vakit geçiriyor. Hobi olarak kurduğu bu çiftlikte şuanda 250’den fazla hayvan beslemeye başladı.
Kastamonu’da Cide ilçesinde esnaflık yapan 44 yaşındaki hayvansever, kendisine ait 4 bin metrekarelik arazisini hobi çiftliğine çevirdi. İnsanlardan sıkılıp kurduğu hobi çiftliğinde 250’den fazla gezen ve süs tavuğunun yanında tavus kuşları, mandarin ördekleri, akbaş cinsi köpekler olmak üzere birçok hayvan çeşidini besliyor. “Oluşturduğum hobi çiftliğindeki her şeyi el emeğimle hepsini kendim hazırladım” Boş vakitlerini değerlendirmek için hobi çiftliği kurduğunu belirten Uğur Subaşı, “Boş vakitlerimi değerlendirmek ve insanlardan arada uzaklaşmak için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Oluşturduğum hobi çiftliğindeki her şeyi el emeğimle hepsini kendim hazırladım. Burada birçok hayvan çeşidiyle beraber yaşıyorum. Bunlardan birisi burada üretimine başladığım ve tamamen yerli olan Akbaş cinsi çoban köpekleri. Eskişehir bölgesine özel bu köpek ırkı, 1968 yılında askeri bir ateş tarafından bu köpekler Amerika’ya getirilmiş. Daha sonra bu hayvanların güzel bir ırk olduğunu tespit edip üretmişler. Bu hayvanlar Amerika’da bu hayvanlar üst üste en iyi çoban köpeği seçilmiş. Benim bu köpek ırkını üretmen nedenim ise gazetede çıkan bir yazıdan etkilenmem ile oldu. Amerikalılar bizim milli ırkımıza sahip çıkmış ama biz sahip çıkamamışız. Bu hayvanlar için yaptığım araştırma sonrası başlattığım çalışma ile Eskişehir’den aldığım damızlık Akbaş cinsi köpekleri Cide ilçemize getirdim. Bu hayvanların secere ve kayıt işlemlerinin ardından üretim izinlerini de alarak, şuan için amatörce olsa da ileride profesyonelce yaparak insanlara sahiplendirmek istiyorum” dedi.
Hobi olarak başladığı çiftlikte 250’den fazla hayvan besliyor Hobi olarak başladığı çiftliğinde şuanda 250’den fazla hayvan beslediğini anlatan Uğur Subaşı, “Hobi çiftliğinde yaklaşık 250’den fazla tavuk besleyerek üretimini de yapıyorum. Burada bulanan gezen tavuklarımız için tarım müdürlüğümüzden aldığımız izinle yumurtalarını da üreterek değerlendiriyoruz. İsteyenler buradan gelip yumurta satın alabiliyor. Ayrıca yine hobi amaçlı olarak burada birden çok çeşidiyle süs tavukları üretiyoruz. Özellikle öğretmenleri eşliğinde okullardan grup halinde öğrencilere hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz. Benim burayı kurmamdaki ana amaç, hayvan sevgisini aşılamak ve Cide ilçemizde böyle işlere öncü olmak” diye konuştu.
3 yıldan beri hobi çiftliğini büyük bir zevkle geliştirerek bu hale getirdiğini söyleyen Subaşı, “Bize hayvan sevgisini ilk olarak rahmeti annem aşıladı. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Ben hayvanları çok sevdiğim için ve memleketimde böyle bir işe giriştim. Hiçbir kurumdan destek almadan kendi imkânlarımızla bu hale getirebildim. İlerleyen dönemlerde daha da büyüterek Cide dışında daha kapsamlı yapmayı düşünüyorum” şekilde konuştu.
İnsanların oluşturduğu hobi çiftliğine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden hayvansever Uğur Subaşı, “Buraya gelip hobi çiftliğini görenler aynısını yapmak istiyorlar. Bu iş öncelikle çok zahmetli ve maliyetli bir iş. Ama en önemlisi sevmek gerekiyor. Siz sabahleyin kendiniz kahvaltı yapmadan bu hayvanları doyurmak zorundasınız. Yağmur, kar yağsa gelip bakmak zorundasınız. Hastalansa ilgileneceksiniz. Kendiniz hasta olup belki doktora gidemeyeceksiniz ama bu hayvanları tedavi ettireceksiniz. Eğer bu işi yapacaksanız içten severek yapmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı. (Vİ-
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