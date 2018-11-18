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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Hobi olarak başladılar, talepleri yetiştiremiyorlar İzle

Hobi olarak başladılar, talepleri yetiştiremiyorlar İzle

- Mantarlardan ve tesisten görüntü

Market Kırmızı Et İnter İstiridye 

-- Nusret Eryılmaz'ın mantarları toplaması
-- Detaylar
-- Nusret Eryılmaz ile röp.

( ZONGULDAK ) - (Özel) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 1,5 sene önce 1 ton ile hobi olarak istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan 3 arkadaş şimdilerde 15 ton ile taleplere yetişemiyor. Zonguldak'ta 2 arkadaşı ile birlikte internette araştırdıktan sonra hobi olarak ilk başlarda küçük bir yerde 1 ton ile istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Nusret Eryılmaz, mantara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve şimdilerde ise kiraladıkları bir depoyu tesis haline getirerek 15 ton ile talebi karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 1,5 sene önce Zonguldak'ta kurdukları tesis ile üretime başladıklarını ve tadı kırmızı ete en yakın olan istiridye mantarın olduğunu belirten Nusret Eryılmaz, şunları söyledi: "İstiridye mantarı işine yaklaşık 1,5 sene önce 3 arkadaş hobi olarak başladık. Baktık ki işler yolunda gidiyor. İşimizi büyütmeye çalıştık. Şuanda çok memnunuz ve ekstradan bir gelirimiz oluyor. Mantar protein olarak et ile aynı seviyede hatta protein olarak etten daha yüksek. Halktan talep çok şuanda Zonguldak'ta talebi karşılayamıyoruz. Burayı tek ünite olarak açmıştık ve şuanda yan tarafa ikinci ünitemizi de hazırladık. İlk başlarda hobi olarak başlamıştık şimdi ise talebi karşılayamıyoruz. Yapacak olan arkadaşlarımız varsa da yardımcı olabiliriz. Zonguldak'ta piyasası pazarı bol bir ürün vatandaşlar tarafından beğeniliyor. Çeşitli yemekleri yapılıyor. Kebapçılarda kebabı yapılıyor. Yaklaşık kilosunu 10 lira veya 12 liraya satıyoruz. Böyle bir tesisi yapmak yaklaşık 50 bin TL maloluyor. İnternetten araştırdık biraz zaten marketlerde vardı. Bundan sonraki aşamada ikinci ünitemiz hazır zaten oraya devreye sokup Zonguldak piyasasına karşılamaya çalışacağız. Bu işe 1 ton ile başladık şuanda 15 tonluk üretim hane yaptık. 15 tondan aldığımız ürün ile Zonguldak piyasasına dağıtıyoruz. İlk mahsulü aldıktan 15 gün sonra ikinci mahsulü alıyoruz. 10 gün sonrada üçüncü mahsulü topluyor. Her mahsulü topladığımızda üretim biraz daha düşüyor" dedi.
(BD-OA
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