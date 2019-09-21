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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hobi Festivali başladı - ANTALYA

Hobi Festivali başladı - ANTALYA

- Klasik otomobillerden görüntüler - Antalya yaşam parkından görüntüler - Festivale gelen vatandaşlardan görüntüler Hobi Festivali başladı - Festivalde klasik otomobiller, motosikletler ve off - road araçları sergileniyorANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen Hobi Festivali başladı.
Cam Piramit'te açılışı yapılan festivalde klasik otomobiller, motosikletler ve off - road araçlar sergileniyor.Kral Yolu olarak bilinen alanda sergilenen klasik araçlara ve klasik motosikletlere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.Etkinliğe kırmızı renkte vosvos araçla katılan resim öğretmeni Barbaros Aksu, çocukluktan bu yana bu araçlara karşı ilgisi olduğunu, 1974 model arabayı iki yıl önce kızı için aldığını bildirdi.İleri motor sürüş tekniklerinin anlatıldığı, akrobasi gösterilerinin yapıldığı festivalde, langırt turnuvası ve karavan hobisi anlatımı gibi etkinlikler yapılacak.Yarın sonra erecek festivalde farklı etkinlikler düzenlenecek. Off - road araçları Antalya Yaşam Parkı içindeki ağaçlık alanda gösteri yapacak.

Ağaçlı Öğretmen Klasik Otomobil Karavan Festival 

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