Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Hobi bahçesinde beslediği arılar sonu oldu... Arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti Video

Hobi bahçesinde beslediği arılar sonu oldu... Arıların saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti Video

Ahmet Dural'ın evine gelen yakınları

A Haber Kayacık Sağlık Ekipleri Saldırı Hobi Bahçesi 

-Ahmet Dural'ın evi genel
-Ahmet Dural'ın cansız bedenini incelmeye gelen doktor
-Ahmet Dural'ın yakınları roportaj
-Ahmet Dural'ın fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’da hobi bahçesi olarak kullandığı evde iddiaya göre kendi beslediği arıların saldırısına uğrayan kişi yakınları tarafından ölü bulundu. Olay saat 20.00 sıralarından merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi 16810 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş zamanlarında hobi olarak kullandığı bahçeye gelen Ahmet Dural (40) öğle saatlerinde arıları kontrol etmek istedi. Bu sırada Ahmet Dural arıların saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden arılar tarafından sokulan Dural bir yakınını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine yakınları Ahmet Dural’ı tekrar telefonla arayarak durumunu öğrenmek istedi ancak Dural’a ulaşamadı. Bahçeye gelen yakınları Ahmet Dural’ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Dural’ın yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Ahmet Dural’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yakını arayıp yardım istemiş Ahmet Dural’ın aradığı yakını Hanifi M. ”Beni saat 13.15 sıralarında aradı beni arılar soktu diye. Bende köydeyim dedim. Daha sonra da ben aradım iki üç defa ama cevap vermedi. Biraderi aradım oda Konya’da olduğunu söyledi.

Çocuklarımı aradım Ahmet’e bir bakın diye. Çocuklarım da evde yoktu, benimde yakın zamanda haberim oldu” dedi.
Ahmet Dural’ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ahmet Dural’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı