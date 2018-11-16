Hobbit köyü kar altında

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( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta kar altında kalan Paşabahçe Mesire alanı ve Hobbit köyü havadan görüntülendi SİVAS



- Sivas’ta kar altında kalan Paşabahçe Mesire alanı ve Hobbit köyü havadan görüntülendi. Sivas’ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yaz aylarında turistlerin uğrak yeri olan Sivas Belediyesi Paşabahçe mesire alanı ve Hobbit köyü de beyaz karlar altında kaldı. Bu alan kar manzarası fotoğrafları çekmek isteyenlerin de tercihi oldu. Sivas’ın ilçelerinde de etkili olan kar yağışı Zara- Suşehri arasında ve Kangal - Divriği ilçeleri arasında ulaşımda aksamalara neden oldu.

