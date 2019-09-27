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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi Haberi

Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi Haberi

Silivri Devlet Hastanesi drone görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Deprem 


- Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hasara rastlanmadı. Yeniden hizmet vermeye başlayan hastane drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da dün yaşanan depremin merkez üssünde bulunan Silivri Devlet Hastanesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede bulunan cihazlar, bahçede kurulan sahra çadırlarına taşındı. AFAD yetkilileri tarafından hastane yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine hastane tam kapasite olarak yeniden çalışmaya başladı.
Drone ile havadan görüntülenen Silivri Devlet Hastanesi bahçesindeki sahra çadırlarının tedbir amaçlı tutulmaya devam edildiği görüldü.
(UK-ÖFA
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