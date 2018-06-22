Hizmete başlayan Karaköy İskelesi havadan görüntülendi

-İskelenin içerisinden görüntü

-Vapurların yolcu indirip bindirmesi

-Drone ile iskelenin havadan görüntüleri

-Vatandaş röportaj



( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- Yüzer iskele, bugün ilk yolcularını almaya başladı- Vatandaşlardan iskeleye tam not İSTANBUL



- 22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildikten sonra bugün ilk yolcularını almaya başladı.

Saat 06.20 itibariyle seferlere başlayan iskele havadan görüntülendi. Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan akıllı yüzer iskele geçtiğimiz günlerde eski yerine yerleştirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tuzla Tersanesinde yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskele bugün saat 06.20 itibariyle seferlerine başladı.

Kadıköy, Üsküdar ve Bostancı’ya seferleri bulunan iskele, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşların yeni gözdesi oldu. Yeniden İstanbullulara hizmet verecek olan yüzer iskele havadan görüntülendi. Görüntülerde vapurların iskeleye yanaştıkları görülüyor. Yolcuların iskeleye yanaşan vapurlardan indikleri anlar görüntülere yansıyor. “Aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebiliyor” 2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebiliyor. “Çok lüks ve kaliteli olmuş” İskeleyi çok beğendiğini belirten Kerem Ercan, “Vallahi çok memnun kaldık. Çok lüks ve kaliteli olmuş. Kullanılan malzemeler, demirlerin kalitesi, zemini çok güzel. Motorların hem diklemesine yanaşabilmesi hem de yandan da iki tane gemi aynı ayna rahatlıkla yanaşabiliyor. Daha önceden çok sıkıntı çekiyorduk. Bir gemi kalkmadan diğer gemi yanaşamıyordu. Yanı 10-15 dakika beklediğimiz durumlar oluyordu. Şuan çok güzel oldu” diye konuştu.

“Artık iskeleye yanaşma sıkıntısı yok” Cansın Ejder ise, “Modern bir iskele yapmışlar. Artık iskeleye yanaşma sıkıntısı yok. Bir motorun kalkması için başka bir motorun beklemesine gerek kalmıyor. Güzel bir iş yapmışlar. Tebrik ediyorum kendilerini. İskelenin içerisi de gayet güzel. Kış şartlarına da uygun yapılmış” dedi.

(EK- HB-

