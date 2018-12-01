Hizmetçi kadın temizliğe gittiği evi soydu Haberi

-detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Zeytinburnu'nda Kırgızistan uyruklu hizmetçi kadın temizliğe gittiği evi soydu. Evden 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saat çalan kadın polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda E.T. adlı kadın soyulduğunu ileri sürerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İfadesinde, kasasından 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyen E.T., 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Muborakkhon İ. (33) adlı kadını hizmetçi olarak işe aldığını ve kendisine bu olaydan sonra ulaşamadığını söyledi.



Şikayet üzerine Hırsızlık büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin çalışma izni olduğu ve 3 yıldır Türkiye’de olduğu belirlendi. Şüphelinin izini Üsküdar’da bulan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üstünde yapılan aramada, E.T.’nin evinden çalınan saat, çanta ve para bulundu. Şüphelinin çaldığı paranın bin lirasını harcadığı belirlendi. Şüpheli kadının, E.T.'yi evde gizlice takip ederek kasanın şifresini öğrendiği anlaşıldı. (ÖY-

