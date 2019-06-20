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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hizmet -İş yürüyüşüne Memur- Sen’den destek

Hizmet -İş yürüyüşüne Memur- Sen’den destek

Hak-iş genel başkanı Mahmut arslanın konuşası

Yargı Süreci Protesto Adalet Yürüyüşü İşten Çıkarma Genel Başkan 

-Memur -SEN GENEL Başkanı Ali Yalçın

( ANKARA ) ANKARA

- Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşüne’ Memur-Sen sendikasından destek geldi. Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kazan mevkinde başladı.
Destek amacıyla Kıbrıs Kamu-Sen Başkan ve Oyuncu Ahmet Yenilmez de yürüyüşe destek amacıyla katıldı.
Yürüyüş ilerledikten sonra Sarayköy mevkinde Memur-Sen ve diğer sendikalardan destek amacıyla karşılayarak, korteje katıldı.
Dayanışma içerisinde olduklarını belirten Mahmut Arslan,” Memur- Sen ve diğer sendikaların başkanlarına bizi burada karşıladıkları için teşekkür ediyorum. Biz memur -Sen ve Hak İş Federasyonu olarak hem CHP’li hem HDP‘li Belediyelerde karşılaştığımız baskılar, zulümler, işten çıkarmalar, tehditle, sendikasızlaştırma ve sendikasız çalıştırmaların da birlikte mücadele ediyoruz. Dün Memur- Sen konfederasyonumuz yargı sürecini başlattı. Biz bir tam dayanışma içerisindeyiz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Memur ile işçinin birlikte olduğunu ifade eden Ali Yalçın, ”Burada hak işin 10 gündür sesini duyurmaya çalıştığı emek ve adalet yürüyüşüne, hakkını arayarak sesini kamuoyuna duyurarak, yollardan Ankara’ya doğru yürüyerek, CHP’nin önüne giderek işsiz bırakmalara, işten çıkarmalara baskılara ve yıldırmalara karşı ortaya koyduğu bu onurlu duruşu selamlamak işçi ve memur omuz omuzayız. Kimsenin ekmeğimize kast etmesine fırsat vermeyiz. Ona müsaade etmeyiz, ona uzanan bileğe kesinlikle örgütlü gücümüzle karşılık veririz. Bugün ki yürüyüşü beraber gerçekleştireceğiz. Memur işçi omuz omuza” ifadelerini kullandı. (ME-
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