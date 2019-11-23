Hizmet - İş İstanbul 5 Numaralı Şubesi hizmete açıldı

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-Açılış



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası İstanbul 5 Numaralı Şubesi, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon üyeleri ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı. Hizmete açılan binanın hayırlı olması temennisinde bulunan HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan hizmet binasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Büyük bir özveri ve fedakarlıkla bu güzel hizmet binamızın tamamlanmış olmasında emeği geçen, başta genel başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum. Bu açılışın, yeni hedeflere, yeni ufuklara yelken açmak için bir fırsat olacağını düşünüyorum ” diye konuştu.

“HAK-İŞ’e Büyük Görevler Düşüyor” Gerek Türkiye’de gerekse dünyada yeni bir anlayışı inşa etme görevinin HAK-İŞ’e düştüğünü ifade eden Arslan, “Bunca sorunun içinde ne yazık ki 31 Mart yerel seçimlerinin bizi karşılaştırdığı sorunlar ile ilgileniyoruz. İstanbul Büyük Şehir belediyesinden işten ayrılan kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz, üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu çalışmamızda bu dayanışmamızda sendikalarımızın, HAK-İŞ dostlarının ve emekçilerin gösterdikleri büyük desteğe ve katkıya teşekkür ediyorum. İşini kaybeden işçilerimizin yalnız olmadıklarını hissetmeleri inanın onlar için büyük bir nimet ve büyük bir imkan İnşallah kısa zamanda işlerinin başlarına dönerler ” diye konuştu.

Arslan, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptıkları çağrılarını yenileyerek “Bizi duyun, anlayın, bizi fark edin, ne istediğimiz görün. Taahhütlerinizin arkasında durun amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bu yaklaşımımızı biz aynı zamanda sendikal hareket içinde önemli bir kazanım olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Sorun Çözülünceye Kadar Mücadele Edeceğiz” Sorunun çözümü noktasında HAK-İŞ olarak her zaman diyalogdan yana olduklarını belirten Arslan, “Bugün yeni bir dönemdeyiz ve yeni bir mücadelenin eşiğindeyiz. Umarım bizim taleplerimiz CHP’li belediye başkanları ve Sayın Kılıçdaroğlu tarafından değerlendirilir ve makul bir noktada oturup konuşur, bu sorunu çözeriz. Bu sorun çözülemezse bu sorun çözülünceye kadar mücadelemiz sürecektir” hatırlatmasında bulundu. Arslan, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni binada, proje ve sendikal anlayışla birlikte güçlü bir örgütlenmenin temellerinin de atılması temennisinde bulundu.



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