Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hizmet - İş İstanbul 5 Numaralı Şubesi hizmete açıldı

Hizmet - İş İstanbul 5 Numaralı Şubesi hizmete açıldı

Dua

Fedakarlık Yerel Seçimler Diyalog Genel Başkan Yerel Seçim 

-Konuşmalar
-Açılış

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası İstanbul 5 Numaralı Şubesi, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon üyeleri ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı. Hizmete açılan binanın hayırlı olması temennisinde bulunan HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan hizmet binasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Büyük bir özveri ve fedakarlıkla bu güzel hizmet binamızın tamamlanmış olmasında emeği geçen, başta genel başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum. Bu açılışın, yeni hedeflere, yeni ufuklara yelken açmak için bir fırsat olacağını düşünüyorum ” diye konuştu.
“HAK-İŞ’e Büyük Görevler Düşüyor” Gerek Türkiye’de gerekse dünyada yeni bir anlayışı inşa etme görevinin HAK-İŞ’e düştüğünü ifade eden Arslan, “Bunca sorunun içinde ne yazık ki 31 Mart yerel seçimlerinin bizi karşılaştırdığı sorunlar ile ilgileniyoruz. İstanbul Büyük Şehir belediyesinden işten ayrılan kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz, üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu çalışmamızda bu dayanışmamızda sendikalarımızın, HAK-İŞ dostlarının ve emekçilerin gösterdikleri büyük desteğe ve katkıya teşekkür ediyorum. İşini kaybeden işçilerimizin yalnız olmadıklarını hissetmeleri inanın onlar için büyük bir nimet ve büyük bir imkan İnşallah kısa zamanda işlerinin başlarına dönerler ” diye konuştu.
Arslan, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptıkları çağrılarını yenileyerek “Bizi duyun, anlayın, bizi fark edin, ne istediğimiz görün. Taahhütlerinizin arkasında durun amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bu yaklaşımımızı biz aynı zamanda sendikal hareket içinde önemli bir kazanım olarak görüyoruz” diye konuştu.
“Sorun Çözülünceye Kadar Mücadele Edeceğiz” Sorunun çözümü noktasında HAK-İŞ olarak her zaman diyalogdan yana olduklarını belirten Arslan, “Bugün yeni bir dönemdeyiz ve yeni bir mücadelenin eşiğindeyiz. Umarım bizim taleplerimiz CHP’li belediye başkanları ve Sayın Kılıçdaroğlu tarafından değerlendirilir ve makul bir noktada oturup konuşur, bu sorunu çözeriz. Bu sorun çözülemezse bu sorun çözülünceye kadar mücadelemiz sürecektir” hatırlatmasında bulundu. Arslan, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni binada, proje ve sendikal anlayışla birlikte güçlü bir örgütlenmenin temellerinin de atılması temennisinde bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Başbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu GörüşmesiBaşbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu Görüşmesi
Binali Yıldırım Acılarını PaylaştıBinali Yıldırım Acılarını Paylaştı
Başbakanlıkta Ünlüler GeçitiBaşbakanlıkta Ünlüler Geçiti
CHP'nin Basın Toplantısında KrizCHP'nin Basın Toplantısında Kriz
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı