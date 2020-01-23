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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hızla ilerleyen minibüsün içinde yolcu olan İETT otobüsüne çarptığı anlar kamerada İzle

Hızla ilerleyen minibüsün içinde yolcu olan İETT otobüsüne çarptığı anlar kamerada İzle

Kaza anı

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-Olay yeri Cep telefonu görüntüsü
-Olay yeri
-röp

( İSTANBUL - ÖZEL)- 1 kişi yaralandı, kazada faciadan dönüldü İSTANBUL

- Pendik’te süratle ilerleyen minibüs kontrolden çıkınca faciadan dönüldü. Minibüs, yolda ilerleyen içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kazada otobüsteki yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun karşısından gelen İETT otobüsüne hızla çarptı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan sürücülerin yardımına koştu. Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan bir vatandaş, “Bir minibüs tipi araç ile otobüs kaza yaptı. Otobüsün içi doluydu. Milleti boşalttılar otobüsten dışarı. Minibüs sürücüsü yaralanmıştı” dedi.
Minibüsün İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen minibüs kontrolden çıkarak karşıdan gelen otobüse çarpıyor.
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