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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Hızını alamayan ticari araç, otobüse arkadan çarptı İzle

Hızını alamayan ticari araç, otobüse arkadan çarptı İzle

Kaza yapan araç

Hava Yastığı Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Halk otobüsünden detay
-Kazayı yara almadan sürücüden detay
-Röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Çarpmanın etkisiyle otobüsün altına giren araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda hızını alamayan ticari araç seyir halindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken otobüs içerisinde bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. Beyoğlu, Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.30 sıralarında Şişli’den Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan özel halk otobüsüne aynı istikamette ilerleyen ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ticari aracın ön kısmı otobüsün arkasına sıkışarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Bunun üzerine otobüs şoförü güvenli bir bölgeye yaklaşarak aracını durdurdu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüse çarpan aracın şoförünü tedbir amaçlı olarak muayene etti. Patlayan hava yastığı nedeniyle araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı görüldü.
Kaza nedeniyle seferini tamamlayamayan halk otobüsünde bulunan yolcular ise bir başka otobüsle yollarına devam etti.
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