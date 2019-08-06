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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Hızını alamayan sürücü yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı

Hızını alamayan sürücü yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı

YAŞLI ADAMIN YER OTURMASI

İlk Müdahale Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ
-ÇEVREDEN DETAY
-AMBULANSIN GELMESİ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta hızını alamayan genç sürücü yaya geçidinden geçen yaşlı adama çarptı. Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Atakan B. idaresindeki 34 BHC 333 plakalı araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Arslan Ç. (77) isimli yaşlı adama çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan hafif şekilde yaralanan Arslan Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi alındı. Kazada araç sürücüsü Atakan Ballı ise trafik ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

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