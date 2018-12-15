Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hızını alamayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ağır yaralı Haberi

Hızını alamayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ağır yaralı Haberi

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Karya Bild Ağır Yaralı 

-Kazaya karışan aracın görüntüsü
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de seyir halindeki bir otomobil, park halindeki çekiciye arkadan çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza, Kırıkkale’de Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali Türk idaresindeki 34 VP 5628 plakalı otomobil seyir halinde hızını alamayarak 71 FH 578 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, otomobilde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Kırıkkale Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sürücüyü otomobilin içinden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından sürücü Cumali Türk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı