Hızını alamayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ağır yaralı Haberi

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de seyir halindeki bir otomobil, park halindeki çekiciye arkadan çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza, Kırıkkale’de Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali Türk idaresindeki 34 VP 5628 plakalı otomobil seyir halinde hızını alamayarak 71 FH 578 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, otomobilde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Kırıkkale Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sürücüyü otomobilin içinden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından sürücü Cumali Türk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

