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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Hizan üzümü gelir kaynağı oldu - BİTLİS Haberi

Hizan üzümü gelir kaynağı oldu - BİTLİS Haberi

- Üzüm bağından görüntüler - Çiftçi Mehmet Sıddık Çelik'in bağından üzüm toplaması - Çiftçi Mehmet Sıddık Çelik ile röportajHizan üzümü gelir kaynağı olduBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Hizan ilçesinde yetiştirilen üzüm, üreticilerin geçim kaynağı oldu.İlçe merkezi ve bağlı köylerde yetiştirilen üzümün hasadına başlandı.Bölgenin üzüm ihtiyacının önemli ölçüde karşılandığı ilçede, çiftçiler hasadını yaptıkları üzümü kuru üzüm, pekmez ve pestil haline getiriyor.Ardında ilçe merkezinde satışına sunulan ürünler, üreticiler için önemli bir ekonomik kazanç sağlıyor.Üretici Mehmet Sıddık Çelik, bu yıl üzüm üretiminde iyi verim beklediklerini belirterek, "Elde ettiğimiz ürünleri çevre il ve ilçelere gönderiyoruz. Hizan üzümünü önemli kılan unsurlar, kendine has tadı ve rengidir." dedi.

Asad 

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