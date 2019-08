Hizan fotoğraf turizmiyle de ziyaretçilerini ağırlıyor İzle

-Fotoğrafçıların Uzuntaş köyünde fotoğraf çekmesi

-Fotoğrafçılardan Alev Özcan’ın konuşması

-Fotoğrafçılardan Nurgül Yılmazkaya’ın konuşması

-Fotoğrafçıların fotoğraf çekimlerinden detaylar



Harika doğası ve taş evleriyle Hizan, her yıl yüzlerce fotoğrafçıyı ağırlıyor



- Bitlis’in Hizan ilçesi inanç turizminin yanında fotoğraf turizmiyle de ziyaretçilerini ağırlıyor. Hizan, her yıl düzenlenen fotosafari etkinliği ve bölgedeki fotoğrafçıların çekmiş olduğu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmaları sayesinde her yıl yüzlerce fotoğraf tutkunun ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Harika doğası, şelaleri, dağları ve taş evleriyle ünlü köyleriyle fotoğrafçıların gözdesi konumuna gelen Hizan ilçesi özellikle son yıllarda ağırladığı fotoğrafçılarla fotoğraf turizminde de önemli bir merkez haline gelmeye başladı.

Özellikle bozulmamış yapılarıyla çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, son zamanlarda yoğun fotoğrafçı akınına uğruyor. Hizan’ın doğal güzelliklerini ve taş evleriyle meşhur dağ köylerini çekmek için Türkiye’nin dört bir yanından fotoğrafçılar ziyaret ederken ilçe insanı ve köylülerde gelen ziyaretçilerini sıcakkanlılıkla misafir edip çeşitli ikramlarda bulunuyor. "Hizan, gerçekten gelip görülmesi değer bir yer" İstanbul’dan bir grup fotoğraf severlerle birlikte Hizan’ın doğal güzelliklerini ve dağ köylerini çekmeye gelen Alev Özcan isimli fotoğrafçı, gördükleri doğal güzelliklere ve taş evli köylere hayran kaldıklarını söyledi.



Özellikle Hizan’ın köylerindeki taş evleri fotoğraflamak için İstanbul’dan geldiklerini söyleyen Özcan; “İstanbul’dan geliyorum bir fotoğraf gönüllüsüyüm. Ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini yıllık izinlerimizde fırsat bulduğumuz zamanlarda arkadaşlarımızla gelip fotoğraflıyoruz. Bu defa yönümüzü Bitlis’in Hizan ilçesine çevirdik. Hizan gerçekten gelip görülmesi değer bir yer. Sosyal medyada bu bölgenin fotoğraflarını fotoğrafçı arkadaşlarımızın çekmiş olduğu fotoğraflardan bu bölgeyi keşfettik. Bizde buralara gelip fotoğraflamak, bu sıcaklığı bu dostluğu yaşamak istedik. Gerçekten buralar çok güzel yerler, insanları da gerçekten çok iyi bu bizde etki bırakan bir başka nokta. Sıcak kanlı oluşları, misafirperverlikleri her şeyleri gerçekten çok güzel. Fotoğrafa gönül veren herkesi bu güzel ilçeyi gelip görmelerini tavsiye ederim. Gelenlerin çok güzel dostluklar ve bol fotoğraflarla döneceklerine eminim” dedi.

"Sosyal medyadan Hizan’ın fotoğraflarını gördüm ve çok etkilendim" Bir diğer fotoğraf tutkunu Nurgül Yılmazkaya’da, Hizan’ın fotoğraflarını görüp etkilendiğini ve ilk fırsatta gelip çektiğini söyledi.



Yılmazkaya; “Bir grup arkadaşımla Hizan’a geldik. 2 yıl kadar önce sosyal medyada tesadüfen Hizan’ın fotoğraflarını gördüm ve çok etkilendim. Bu coğrafyada böyle farklı güzelliklerin olması beni çok mutlu etti. Fotoğrafçı gözüyle gelmekten ziyade insani olarak da burada yaşayan insanlarımızı, vatandaşlarımızı yakından tanımak bence çok değerli. Fırsatı olan, kültürümüzü yakından tanımak isteyen herkesin yolunu bir şekilde buraya düşürmesini öneriyorum. Gelsinler buradaki insanlarla tanışsınlar sohbet etsinler. Aslında mesafelerin ne kadar yakın olduğunu o zaman daha iyi göreceklerdir” diye konuştu.

Uzuntaş Köyü sakinlerinden Nezir Çelik de her yıl köylerine yüzlerce gezgin ve fotoğrafçının geldiğini, kendilerinin de köylüler olarak gelen misafirleri ağırladıklarını söyledi.



Çelik; “Dışarından insanlar ve misafirlerimiz geliyor. Fotoğrafçılar geliyor, onlara yardımcı oluyoruz. Onlara yemek veriyoruz, çay veriyoruz, hizmet yapıyoruz. Elimizden gelen şeyleri yapıyoruz. Köyümüz güzel bir köydür güzel manzarası var” dedi.