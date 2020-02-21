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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Hizan’da zorlu karla mücadele çalışması

Hizan’da zorlu karla mücadele çalışması

iş makinelerinin çalışması

( BİTLİS ) BİTLİS

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele 


- Bitlis Hizan Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için geceli gündüzlü mesai harcıyor. Kış mevsimi süresince sorumluluk alanlarında bulunan köylerde kar temizleme çalışması yapan Hizan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy yollarını soğuk havaya ve olumsuz doğa koşullarına aldırış etmeden tek tek ulaşıma açıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği ilçeye bağlı Çayır köyü yolunda dondurucu soğuğa rağmen çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyetini gidermek için büyük bir özveriyle görevlerini yapıyor. İlçe Özel İdaresi Müdürü Şiar Gümüş, vatandaşın mağduriyetini gidermek için ekiplerin gece gündüz karla mücadele çalışması yaptığını belirterek, “Köylerin rakımı çok yüksek olduğu için fazla yağış alıyor. Bazı yerlerde fırtına ve tipiden dolayı kar kalınlığı 3-4 metreye ulaşabiliyor. Vatandaşlar mağdur olmasın diye 7 gün 24 saat çalışıyoruz" dedi.

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