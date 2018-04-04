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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hizan’da öğrencilerin fidan ekimi ve çevre düzenlemesi İzle

Hizan’da öğrencilerin fidan ekimi ve çevre düzenlemesi İzle

Görüntü sıralaması

Turab Öğrenciler Okul Bahçesi 

-okul bahçesinden detay
-öğrencilerin ağaç ekimi
-çevre düzenlemesi
-fesih üzen ile röp.

( BİTLİS - HD) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan Merkez Ortaokulu öğrencileri tarafından okul bahçelerine fidan dikilip çevre düzenlemesi yapıldı. Hizan Gençlik Merkezi’nin destekleri ile getirilen fidanlar okul bahçelerine dikilerek,çevre düzenlemesi ile birlikte kuş yuvaları yapıldı. Merkez Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Fesih Üzen yaptığı açıklamada; “Teknoloji hocamız Emre hocamıza böyle bir proje başlattığı için çok teşekkür ederiz. Boş alanları en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Hem ağaç dikiyoruz hem de oturabileceğimiz güzel mekanlar yapıyoruz” dedi.
(ERN-ŞAK-Y)
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