Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hizan’da bayram telaşı

Hizan’da bayram telaşı

Detay

Alışveriş 11 Ayın Sultanı Bayram Alışverişi Allah Bayram Alışverişi 

-Sıddık Çelik ile röp.

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günleri nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişi yapmak için çarşı merkezine akın etti. İş yeri çalışanlarından Sıdık Çelik, Ramazan Bayramı’na iki gün kala satışlarının arttığını belirterek, “Baya yoğun bir talep var. Şu anda işlerimizden memnunuz. Piyasa şu an canlı bir şekilde çalışıyor. Fiyatlarda düştü, sebze ve meyve fiyatları düştü. Şeker fiyatları gayet normal gidiyor. Satışlarımız devam ediyor. Allah bol kazanç versin inşallah” dedi.

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı