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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hizan'da aşırı yağışlar sele neden oldu - BİTLİS İzle

Hizan'da aşırı yağışlar sele neden oldu - BİTLİS İzle

- Hizan'da aşırı yağışlar sele neden oldu - Sel alanından detay - Yeşilova Mahallesi Muhtarı Recep Aydın ile röportaj - Vatandaşlardan Orhan Gümüş ile röportaj - Bitlis ve Muşİl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığını, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bu arada kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.Hizan ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.Yeşilova Mahalle Muhtarı Recep Aydın, mahallede birçok evin yağıştan zarar gördüğünü anlatarak, "Sayın Kaymakamımız da çalışmalara katıldı ve suyu birlikte tahliye ettik. Vatandaşlarımızın zararı var. Gerekenlerin yapılmasını istiyoruz." dedi.
Muş'ta etkili kar ve tipi nedeniyle 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalıştığını kaydetti.

Köy Yolları Karla Mücadele Aşırı Yağış 

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