Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yoldan detay

Kurtarma Operasyonu Kepçe Operatörü Şeker Hastası Kar Yağışı Hasta Kurtarma 

-Osman Gönder ile röp.
-Mazhar Arvas ile röp.

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası (49) yaşındaki Nahide Aydın, yolların kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle 5 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı. İlçenin Uzuntaş köyünde rahatsızlanan Nahide Aydın için yakınları 112 Acil Servisi ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Yılların kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle hemen harekete geçen ekipler, 5 saatlik çalışma sonucu hastayı hastaneye ulaştırabildi. Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, dün başlayan kar yağışının köylerdeki ulaşımı aksattığını belirterek, “Uzuntaş köyünde hastamız vardı. Hastayı kurtarmak için 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli çalıştık. Bu köydeki vatandaşımızı ambulansa yetiştirdikten sonra Nurs ve Kayaş köylerindeki hastalar için yola koyulacağız” diye konuştu.
Soğuksu Şantiyesinde kepçe operatörü olarak çalışan Mazhar Arvas ise, “Bizler burada vatanımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Hamdolsun ki devletin bize verdiği imkanlardan dolayı vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tür yoğun hava şartlarından dolayı hiçbir şekilde aksama olmadan insanlarımıza yardımcı oluyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı