Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hizan’da 120 yetim çocuk giydirildi

Hizan’da 120 yetim çocuk giydirildi

Haberden detay

Bild Yetim Çocuk 

-Murat Yaşar ile röp.

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfınca 120 yetim çocuğa, Ramazan Bayramı öncesi giyim yardımı yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Hizan İlçe Temsilcisi Murat Yaşar, İHH'nın 2013 yılında Tatvan ilçesinde kurulduğunu belirterek, o günden bu yana il merkezi ve ilçelerinde hizmet verdiklerini söyledi.

Ramazan ayı münasebetiyle buradaki yetim ve mağdur çocukları giydirme ve onlar için iftar programı düzenlediklerini ifade eden Yaşar, "Hizan'da bu akşam yetim ve fakir ailelerle iftar açacağız. Hizan'da şu anda ulaşabildiğimiz 120 aile bizim için birer emanet. Bu ailelere sadece yetim haftasında değil, yılın 365 günü gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Yetimler için gerek sosyal gerekse kültürel alanda ve ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmayalım ki yetim gülerse, dünya güler" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Çocuklara Kıymayın Efendiler...Çocuklara Kıymayın Efendiler...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı