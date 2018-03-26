Hisarcıklıoğlu: 'Artık uzayı girişimciler konuşuyor' - ANKARA Haberi
Hisarcıklıoğlu: "Artık uzayı girişimciler konuşuyor" - ANKARA - Salondan detaylar - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması - Fotoğraf çekimiGirişimciler, G3 Forum'da buluştu - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Bugünün dünyasında fikri ve projesi olan girişimcinin pasaporta bile ihtiyacı yok. Girişimcilik aslında işsizliğin tek çözümü" - "Artık dünyada milletlerin gücü toplarıyla, tüfekleriyle değil, girişimci gücüyle ölçülüyor"ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugünün dünyasında fikri ve projesi olan girişimcinin pasaporta bile ihtiyacı olmadığını belirterek, "Girişimcilik aslında işsizliğin tek çözümü." dedi. Girişimcilik Zirvesi G3 Forum'un 10'uncusu, TOBB öncülüğünde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, G3 Forum'un Anadolu'ya yaydıkları bir marka haline geldiğini söyledi.
Artık dünyada milletlerin gücünün toplarıyla, tüfekleriyle değil, girişimci güçleriyle ölçüldüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin de dünyadaki en girişimci 20 ülke arasında yer aldığını ifade etti. Bugünün dünyasında fikri ve projesi olan girişimcinin pasaporta bile ihtiyacı olmadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Girişimcilik aslında işsizliğin tek çözümü." diye konuştu. - "Artık uzayı girişimciler konuşuyor"Hisarcıklıoğlu, kendi ölçütlerinde girişimciyi sınırları aşan kişi olarak tanımladığını kaydederek, "Eskiden uzay kelimesini devletler konuşurdu şimdi akla girişimciler geliyor." ifadesini kullandı.Genç girişimcilere ve girişimci adaylarına hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, ünlü boksör Muhammed Ali'nin "Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur." sözünü hatırlattı.Girişimcilik için çalışmanın önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, "Bu dünyada kim çok kazanıyor? Çalışan kazanıyor. Öne geçmek için çalışacaksın. Başka çare yok." dedi. - "Dürüstlükten vazgeçmeyin"Dünyada değişen dengelerin takip edilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, dünyanın ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya kaydığını ve Çin'in 2032'de dünyanın en büyük ekonomisi olacağını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, girişimci adaylarına ortaklık kurmalarını önererek, zenginliğin yolunun güçleri birleştirmekten geçtiğini dile getirdi.Dürüst girişimci olmanın önemini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Çiftlik Bank olayını kastederek, "Asla ve asla dürüstlükten vazgeçmeyin. İşin sonunda muhakkak kazanırsınız. Hile neden yapılır? Kazanmak istiyorsanız dürüst olun. Bir bebe çıkıyor 80 bin kişiyi dolandırıyor. Kısa vadeli düşündün mü sonun hüsran, uzun vadeli düşündüğünde sen kazanıyorsun ama o sürünüyor." değerlendirmesinde bulundu.