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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hisarcık’ta yol yapım çalışmasında kaza: 1 ölü Haberi

Hisarcık’ta yol yapım çalışmasında kaza: 1 ölü Haberi

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( KÜTAHYA )- Sabah çalışma alanına gelen işçi, geri manevra yapan kamyonun altında kaldı KÜTAHYA

Hastane Jandarma Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri 


- Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun altında kalan 45 yaşındaki Mehmet Akbaş hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Hisarcık-Simav yolu yapım çalışmalarını sürdüren özel şirketin Tokat köyü yakınlarındaki çalışma alanına sabah işe başlamak için gelen 2 çocuk babası Mehmet Akbaş, bu sırada hafriyat malzemesi almak için geri manevra yapan Cevdet Ö. yönetimindeki kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Durumu fark eden yol yapım görevlileri ve işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri işçi Mehmet Akbaş’ın hayatını kaybettiğini belirlediler. Akbaş’ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hisarcık Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Cevdet Ö.’yü gözaltına alan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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