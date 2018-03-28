Hisarcık’ta 2 yılda vefat eden 4. muhtar toprağa verildi

-Cenazeye katılanlar

-FOTOĞRAFLAR

-Osman Akgül

-İbrahim Zengin

-Kazım Okan

-Mustafa Yavuz



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde son 2,5 yıl içerisinde vefat eden 4. Muhtar olan Sefaköy Muhtarı Kazım Okan’ın cenazesi vefat ettiği Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek Sefaköy’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sefaköy’de öğle namazının ardından evinin önünde Kazım Okan (75) için helallik istenerek dua edildi. Köy meydanına getirilen Kazım Okan’ın cenaze namazını torunu Hasbi Okan kıldırdı. Kazım Okan’ın cenazesi daha sonra köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Okan’ın cenazesine Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Jandarma Bölük Komutanı Hakan Özgül, köy ve mahalle muhtarları, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İlçede 15 Ekim 2015 tarihinde Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş, ardından 2 Kasım 2015'te Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ölmesinden sonra 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından vefat etmişti. Son olarak Sefaköy Muhtarı 3 çocuk babası Kazım Okan’ın (75), Almanya'da kalp ameliyatı esnasında ölmesi büyük üzüntüye yol açtı. Muhtarlığın çok stresli bir meslek olduğunu söyleyen ilçenin en genç köy Muhtarı olan 36 yaşındaki Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın,”Belki de bu stresten olsa gerek 2,5 yılda kalp krizi ve çeşitli hastalıklardan dolayı 4 muhtar ağabeyimizi kaybettik. Son olarak Sefaköy Muhtarı Kazım Okan’ı Almanya’da kalp ameliyatı esnasında kaybettik. Vefat eden tüm muhtar arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Önümüzdeki dönem muhtar adayı olacak arkadaşlarıma sesleniyorum. Muhtarlık para pul için yapılmaz. Muhtarın görev yapacağı mahalle veya köyünü sevmesi ve kendisini bu işe adaması lazım. Çünkü yeri geliyor ailemizle bile ilgilenemiyor ve çeşitli sıkıntılara düşüyoruz. Köy ve mahallelerin her sorunuyla ilgilendiğiniz için yoğun tempoda çalışmanız gerekiyor. Yeni muhtar adayı olacakların bu hususları göz önüne almalarını istiyorum. Çünkü muhtarlık görüldüğü gibi basit bir meslek değil” dedi.



