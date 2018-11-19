Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Hırvatistan-Katar iş birliği güçlendirilmeli' - ZAGREB

'Hırvatistan-Katar iş birliği güçlendirilmeli' - ZAGREB

"Hırvatistan - Katar iş birliği güçlendirilmeli" - ZAGREB

: - Karşılama detayları - İmza töreni detayları - Kolinda Grabar Kitarovic'in açıklaması - Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin açıklaması - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic: - "Hırvatistan - Katar iş birliği güçlendirilmeli. Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Hırvatistan için son derece önemli" - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani: - "Katar olarak Hırvatistan'da turizm, kentsel yapılanma, enerji ve gıda alanlarında yatırım yapmak istiyoruz"ZAGREB (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Katar ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Hırvatistan için son derece önemli." dedi.
Kitarovic, resmi temaslarda bulunmak üzere Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'e gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Al Sani, Hırvatistan'ın Katar'ın gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Katar olarak Hırvatistan'da turizm, kentsel yapılanma, enerji ve gıda alanlarında yatırım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kitarovic ile dünyadaki güncel güvenlik sorunlarını da ele aldıklarını aktaran Al Sani, endüstri, güvenlik ve spor alanlarında iki ülke arasında karşılıklı yatırımın yapılması için gerekli alanın bulunduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Kitarovic de "Hırvatistan - Katar iş birliği güçlendirilmeli. Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Hırvatistan için son derece önemli." diye konuştu.
Katar ile dış ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 65 milyon dolara ulaştığını söyleyen Kitarovic, Katar'dan Hırvatistan'a gelen turist sayısında da her yıl artış yaşandığını vurguladı.Kitarovic, Hırvatistan'daki çoğu kuruluşun helal sertifikası bulunduğunu da sözlerine ekledi.Al Sani ve Kitarovic ayrıca, kültür, savunma, eğitim, araştırma, spor ve tarım alanlarında sekiz farklı iş birliği protokolü imzaladı.Katar Emiri Al Sani, Zagreb 'deki temasları kapsamında Başbakan Andrej Plenkovic ile de bir araya gelecek.

Tarım Basın Toplantısı Toplantı Başkent Dış Ticaret 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı