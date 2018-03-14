Hırvatistan Dışişleri Bakanı Buric Kosova'da - PRİŞTİNE
: - Görüşmeden görüntüler - Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli'nin açıklaması - Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'in açıklamasıPRİŞTİNE (AA) - Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric, resmi ziyaret için geldiği Priştine'de Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli ile bir araya geldi.Görüşme sonrası gerçekleşen ortak basın toplantısında Pejcinovic Buric, Hırvatistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun bir parçası olarak, özellikle devlet inşa döneminde olmak üzere birçok alanda Kosova 'ya yardım etmek istediğini dile getirerek, Hırvatistan'daki Arnavut azınlığı ile Kosova 'daki Hırvat azınlığın eğitim, altyapı ve istihdam açısından gelişmesi arzusunu ifade etti. Sırbistan'ın Kosova 'yı tanıması olanağıyla ilgili bir soruya Buric, "tek seçeneğin diyalog olduğunu ve çözümün diyalog çerçevesinde bulunması gerektiğini" söyledi.
Buric, AB'nin bu yöndeki duruşunun da diyaloğun teknik açıdan devam ettirilmesi ve siyasi aşamanın da başlayabileceği yönünde olduğunu kaydetti. AB'nin konuya müdahil olabilmesi için iki ülkenin ortak anlaşma alanı oluşturması gerektiğini anlatan Buric, sözlerini, "Bu alan iki tarafın ortak bir çözüm bulması için yeterli. Sürdürülebilir bir anlaşma olmazsa, o zaman anlaşma olmaması daha iyi. İki taraf için kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması gerekir." şeklinde sürdürdü.Vize serbestisinin Kosova lıların Avrupa perspektifi için çok önemli olduğuna işaret eden Buric, " Kosova hükümetinin yaptığı çalışmalarla İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının uygulanması ve bunun Avrupa gündemine adanmış olduğunu göstermesi gerektiğini" kaydetti. Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Pacolli de görüşmede bölgesel ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını kaydederek, iki ülkenin bölgesel sorunlara yönelik yakın iş birliği içinde olduğunu belirtti. Pacolli, Hırvat iş ortaklarının, zorluklara hazırlıklı aktif iş gücü sunan Kosova 'da uygun bir ortam bulabileceklerini dile getirerek, Kosova ile Bosna Hersek vatandaşlarının serbest dolaşım isteğini yineledi.Tüm ikili ve çok taraflı görüşmelerde Kosova 'nın sesi olduğunu için Hırvatistan'a teşekkür eden Pacolli, "Hırvatistan, özellikle Bosna Hersek ile ilişkiler başta olmak üzere bundan sonra da Kosova 'nın sesi olmaya devam edecektir. Bakan (Pejcinovic Buric), iki ülke vatandaşlarının serbest dolaşımı için koşullar yaratmada aracı olacağına söz verdi." şeklinde konuştu.