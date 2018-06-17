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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Hırvatistan'daki Türk gemisi kurtarıldı - ZAGREB

Hırvatistan'daki Türk gemisi kurtarıldı - ZAGREB



: - Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Sinisa Orlic'in basın toplantısından detaylarHırvatistan'daki Türk gemisi kurtarıldı - Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Sinisa Orlic: - "Bu, başarılı bir şekilde çözülen son derece tehlikeli bir operasyondu. Sabahki durum göz önüne alındığında geminin batması kaçınılmazdı. Neyse ki hava koşulları kurtarma çalışmaları için elverişliydi."ZAGREB (AA) - Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Sinisa Orlic, Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında su almaya başlayan Türk bandıralı yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.Bakan Yardımcısı Orlic, yaptığı açıklamada, söz konusu geminin Türkiye ve Palau bayraklı bir yük gemisi olduğunu söyledi.

Yerel saatle 04.06'da yapılan yardım çağrısının ardından sahil güvenlik ekiplerinin geminin yerini tespit ederek olay yerine intikal ettiğini anlatan Orlic, Hırvatistan ile İtalya arasındaki uluslararası sularda bulunan ve Slovenya'nın Koper Limanı'na gitmekte olan Türk bandıralı Haksa isimli yük gemisinin, iki ülkenin iş birliğiyle kurtarıldığını belirtti.
Orlic, kurtarma çalışmalarına, Hırvatistan ve İtalya sahil güvelik ekiplerinin yanı sıra İtalya'ya ait iki ve Brodospas firmasına ait bir römorkörün katıldığını ifade etti.
Geminin, 11'i Türk, 2'si Hint olan 13 kişilik mürettebatından 8'inin, yerel saatle 06.00 sularında İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edildiğini anımsatan Orlic, tahliye edilen mürettebatın Hırvat polisi tarafından Split'e ulaştırıldığını söyledi.

Geminin kaptanının mürettebattan 4 kişiyle gemide kaldığını kaydeden Orlic, gemideki hasarın arama kurtarma ekipleri ile mürettebatın iş birliğiyle yerel saatle 16.40'ta giderildiğini aktardı.Orlic, suyun iki metre derinliğinde meydana gelen ve geminin makine dairesine su sızdıran yırtığın, alüminyum bir parça ile kapatıldığını belirtti.
Geminin saat 19.00 sularında Brodospas firmasına ait römorkör ile Trogir Tersanesi'ne götürüleceğini kaydeden Orlic, "Bu şekilde sürdürülen kurtarma çalışmalarının can kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadan tamamlanacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Orlic, geminin tüm gerekli belgelere sahip olduğunu, yüzmesini engelleyecek bir sorunun bulunmadığını, tehlikeli yük taşımadığını ve zararı karşılayacak sigortaya sahip olduğunu aktardı.Gemideki hasarın, bakımsızlıktan kaynaklanmadığına inandıklarını söyleyen Orlic, "Ayrıntılı bir tespit için geminin karaya çıkarılması gerek." diye konuştu.
Orlic, "Bu, başarılı, bir şekilde çözülen son derece tehlikeli bir operasyondu. Sabahki durum göz önüne alındığında geminin batması kaçınılmazdı. Neyse ki hava koşulları kurtarma çalışmaları için elverişliydi." diye konuştu.
1993 model yük gemisinin, yarın sabah saatlerinde Trogir Tersanesi'ne ulaşması öngörülüyor.

Deniz Kirliliği Basın Toplantısı Uluslararası Sahil Güvenlik Yardım Çağrısı 

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