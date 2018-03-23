Hırvatistan'da ERGA Toplantısı - ZAGREB İzle

: - ERGA toplantısından genel görüntüler - RTÜK üyesi Dr. Hamit Ersoy'un açıklamaları - Başkent Zagreb 'deki toplantıya RTÜK Başkanı Yerlikaya ile üyeler Taşçı ve Ersoy katıldıZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'de, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Avrupa Düzenleyicileri Grubu (ERGA) Toplantısı başladı. İki günlük toplantıya Avrupa Birliği (AB) üyesi ve adayı ülkelerden konuşmacıların yanı sıra RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Doç. Dr. Hamit Ersoy da katıldı. RTÜK Üyesi ve Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF) Genel Sekreteri Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün sürecek toplantıda AB üyesi ve adayı ülkelerde, düzenleyici otoritelerin neler yaptığı konusunun değerlendirileceğini ifade etti. Ersoy, toplantıda ayrıca ülke parlamentolarının yalan haberle mücadele bağlamında neler yapması gerektiği ve bu konuyla ilgili yapılması planlanan yasal düzenlemeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.
Katılımcıların bu konudaki ulusal uygulamaları kendi toplumlarında nasıl yürüttüğüyle ilgili bilgi paylaşımında bulunulduğunu aktaran Ersoy, düzenleyici otoritelerin sahip oldukları mevcut medya denetim araçlarını nasıl kullandıklarına ilişkin de görüş alışverişi yapılacağını kaydetti. "Yalan haber" temasının işlendiği "Çevrimiçi Dezenformasyon: Etkilerin Değerlendirilmesi" başlıklı oturumla başlayan toplantı kapsamında, bugün "Dahili ve Harici Çoğunluk", "Tecrübe Paylaşımı ve En İyi Uygulamalar" ve "Öz/Ortaklaşa Düzenleme" başlıklı çalıştaylar düzenlenecek.