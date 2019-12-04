Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadın ağlayarak cezaevine gitti

Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadın ağlayarak cezaevine gitti

Kadınların adliyeden çıkışı

Alışveriş Elektronik Alet Alüminyum Folyo Alüminyum Alışveriş Merkezi 

-Polisler arasında yürümeleri
-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN )- 17 mağazadan hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kadın tutuklandı SAMSUN

- Samsun'da alışveriş merkezlerinde bulunan 17 mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen Azeri uyruklu 3 kadın mahkemece tutuklanırken, 1'i kadın 3 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kadın ağlayarak cezaevine gitti. Olay, Samsun'un Canik ilçesi ve İlkadım ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu 5'i kadın 7 şüpheli, girdikleri mağazadan çaldıkları eşyaların alarm barkotu ve cihazlarını alüminyum folyoya sardı. Bu şekilde alarm ötmeden mağazadan çıkan hırsızlar, İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinden de hırsızlık yapınca yakayı ele verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların çaldıkları, giyim eşyaları, elektronik alet ve zücaciye malzemelerini bir araç içinde ele geçirdi. Yapılan araştırmada Canik ilçesindeki alışveriş merkezindeki 16 mağazadan, İlkadım ilçesindeki alışveriş merkezindeki 1 mağazadan olmak üzere 17 mağazadan hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan M.A. (44) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken polisteki sorgusu tamamlanan G.A. (49), K.A. (53), T.H. (50) ve L.L. (54) adlı kadınlar ile N.Y. (40) ile B.L. (29) Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., K.A. ve T.H. adli kadınlar çıkarıldıkları mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, L.L. adlı kadın ile B.L. ve N.Y. ise mahkemece serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kadın ağlayarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı