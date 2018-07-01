Hırsızlık zanlısının sözleri pes dedirtti

-Kasanın bulunduğu dolabı açmaları

-Kasayı çıkarmaları

-Kasanın üzerine ceket örtmeleri

-Kasayı panele bindirip iş yerinden çıkartmaları

-Emniyetten polis araçlarına sevkleri

-Araçların adliyeye gidişleri

-Emniyet Müdürlüğü yazısı



( MERSİN )- Mersin'de bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan 6 şüpheliden birinin, adliyeye sevki sırasında, "Buradan gayri meşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Yemeyenin malını yerler" demesi herkesi şaşırttı MERSİN



- Mersin'de bir iş yerinden çelik kasa çalan 6 şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Zanlıların adliyeye sevki sırasında eski çalışan olduğu öğrenilen bir şahsın, "Buradan gayri meşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Yemeyenin malını yerler" demesi herkesi şaşırttı. Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinden içerisinde 250 bin lira olan bir çelik kasanın çalındığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, iş yeri içerisindeki kameraları incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, hırsızları tespit eden ekipler şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen H.Y, S.G, A.B, Y.K.Y, F.F ve Y.E isimli 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerle birlikte, çalınan çelik kasa ve çalınan bir miktar para ele geçirildi. Öte yandan hırsılık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ofis içerisindeki güvenlik kamerasını fark etmeyen zanlılar, önce kasanın bulunduğu odaya gelerek, kasayı bulunduğu yerden çıkardılar. Ardından, kasayı palete koyan hırsızlar, palet yardımıyla iş yerinden çıkarak hızla uzaklaştılar. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.Y, S.G, A.B ve Y.K.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yerinin eski çalışanı olduğu öğrenilen hırsızlık zanlısı H.Y, adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Buradan gayri meşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Yemeyenin malını yerler" dedi.



