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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık zanlısını yakalamak için 120 saat görüntü izlediler - ERZİNCAN

Hırsızlık zanlısını yakalamak için 120 saat görüntü izlediler - ERZİNCAN

- Hırsızlık zanlısını yakalamak için 120 saat görüntü izlediler - Hırsızlık zanlısının adliyeden çıkarılışı Hırsızlık zanlısını yakalamak için 120 saat görüntü izlediler - Erzincan 'da çaldığı otomobili kaza yapınca bırakıp kaçan ve "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi yaklaşık 30 suçtan kaydı bulunan zanlı, polisin 120 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sayesinde yakalanıp tutuklandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da çaldığı otomobili kaza yapınca bırakıp kaçan ve poliste yaklaşık 30 suçtan kaydı bulunan zanlı, ekiplerin 120 saatlik Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sayesinde yakalandı.Kentte Mehmet Yeşilbaş'a ait 24 AP 532 plakalı otomobilin kent merkezindeki Başbağlar Mahallesi'nde evinin önünde park halindeyken 20 Mayıs'ta bir kişi tarafından çalınması ve Çarşı Mahallesi'nde devrilmiş olarak bulunmasının ardından Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında polisler, aracı çalan kişiyi saptamak için otomobilin geçtiği tespit edilen güzergahta yer alan MOBESE ve güvenlik kameralarına ait 120 saatlik görüntüleri inceledi.İncelenen görüntüler ve tanıkların ifadelerinden yola çıkılarak Şahin A. (29) olduğu belirlenen zanlı, il merkezindeki evinin yakınında polislerce yakalandı.Gözaltına alınan Şahin A'nın poliste "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi yaklaşık 30 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.Polisteki ifadesinde aracı çocuğunu görmek için Sivas'a gitmek amacıyla çaldığını öne süren zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Güzergah Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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