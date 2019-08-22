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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık zanlısı tutuklandı - İSTANBUL İzle

Hırsızlık zanlısı tutuklandı - İSTANBUL İzle

- Kovalamacaya ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının yakalanmasıİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir marketten hırsızlık yaptıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzeltepe Mahallesi Anıtlar Sokak'ta bulunan bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, hırsızlık yaptığı marketten kaçmaya çalışan Yücel B'yi (39) kovalamaca sonucu yakaladı.Şüphelinin üst aramasında ve kaçış güzergahında yapılan incelemede tabanca, 11 mermi, bin 40 lira para, kar maskesi ile eldiven ele geçirildi."Resmi belgede sahtecilik", "Cinsel saldırı", "Kasten yaralama, tehdit ve yağma" suçlarından kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Yücel B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güzergah Kar Maskesi Güvenlik Kamerası Kaçış Saldırı 

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