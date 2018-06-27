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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık zanlısı kolundaki dövmeden teşhis edildi - ADANA

Hırsızlık zanlısı kolundaki dövmeden teşhis edildi - ADANA

- Zanlının apartmana girmesi - Elinde poşetle dışarıya çıkan zanlının sol kolundaki dövmenin görülmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi - Adana 'da bir daireden elektrik kablosu çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünde kolundaki dövmeden teşhis edilerek yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir evden elektrik kablosu çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerasında kolundaki dövmeden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında ikamet eden Mehmet A, polise başvurarak evin girişindeki dolaptan değeri 500 lira olan elektrik kablosunun çalındığını bildirdi.Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Görüntülerden zanlının sol kolunda kadın figürlü dövme olduğunu fark eden ekip, benzer olaylara karışan kişilerin dosyalarını incelemeye aldı.Araştırmada, emniyette suç kaydı bulunan Volkan K'nin (28) sol kolunda benzer şekilde dövme olduğu belirlendi.Bunun üzerine ekip, zanlı Volkan K'yi yakaladı.Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamayı kabul ettiği öğrenilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis Aracı Elektrik Kablosu Dövme Akalan Güvenlik Kamerası 

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