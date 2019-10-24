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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - ELAZIĞ

Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - ELAZIĞ

- Hırsızlık iddiası - Çalınan inşaat ve el aletlerinin emniyette sergilenmesi Elazığ 'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, farklı tarihlerde kent merkezi ile Kovancılar ilçesinde ev iş yerlerinden bir motosiklet, 3 bilgisayar, 1 av tüfeği, elektronik eşya, inşaat ve el aletleri ile bakır malzeme çaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Şüpheliler M.A, F.Ç. ve Ü.D. gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada söz konusu çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tron Hırsızlık Zanlısı Akalan Elektronik Eşya Hırsız 

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