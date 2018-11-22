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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık zanlılarının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızlık zanlılarının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızların işyerlerine girmeye çalıştığı anlar

Kamera Hırsız 

-Kapıları zorlamaları
-Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iş yeri hırsızlık olaylarına karışan hırsızlık şüphelilerinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Yeni Mahalle Ömer Ağa Sokaktaki iki ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, ofis ve manav dükkanının kapılarını açmaya çalıştığı, bir hırsızın içeri girdiği net bir şekilde görülüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yaptığı çalışmalar sonrasında görüntülerden yola çıkarak hırsızlık şüphelilerini tespit ettiği belirtildi. Hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çevre il ve ilçe emniyet müdürlükleri ile irtibata geçildiği ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi. (İC-MET-Y)
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