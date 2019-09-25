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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık zanlıları tutuklandı - İSTANBUL Haberi

Hırsızlık zanlıları tutuklandı - İSTANBUL Haberi

- Hırsızların görüntüsüHırsızlık zanlıları tutuklandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de Yedikule Mahallesi üzerinde şüphe üzerine Mehmet B. (33) ve Abdurrahman Z'yi (25) durdurdu.Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin 2 - 21 Eylül arasında 3 ayrı evden hırsızlık ve bir evden hırsızlık teşebbüsünde bulunan kişiler olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hırsız 

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