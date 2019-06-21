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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık zanlıları polise ateş açıp kaçarken yakalandı - SİVAS Video

Hırsızlık zanlıları polise ateş açıp kaçarken yakalandı - SİVAS Video

- Kaza yapan araçların görüntüsü - Polislerin olay yerinde çalışma yapması - Genel DetaylarHırsızlık zanlıları polise ateş açıp kaçarken yakalandıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Kangal ilçesinde, "dur" ihtarında bulunan polis ekiplerine ateş açıp kaçmaya çalışan 3 araçtaki hırsızlık zanlılarından 10'u yakalandı.Kahramanmaraş’ta bir kişinin bankadan çektiği 130 bin lirasını çalan şüpheliler, 35 AGH 573, 71 AAJ 804 ve 40 BE 787 plakalı araçlarla Sivas yönüne kaçtı. Bilgi verilmesi üzerine Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde Kangal - Hekimhan kara yolunda önlem aldı.Burada "dur" ihtarında bulunan ekiplere silahla ateş eden zanlılara polis karşılık verdi. Öncü oldukları değerlendirilen, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 2 araç ile zanlıların bulunduğu araçtakiler, dönerek geldikleri istikamete doğru kaçmaya başladı.
Araçlardan biri, polisin lastiklerine ateş açması sonucu durduruldu. Diğer iki araç da kovalamaca sırasında kaza yaptı.Araçlardaki, kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Çatışma sırasında araçlarda bulunan 3 kişinin yaralandığı belirlendi.Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.Zanlılardan bazılarının ise para dolu çantayı alarak araziye kaçtıkları tespit edildi. 3 kişi oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastane Jandarma Jandarma Komutanlığı Hırsız Polis Ekipleri 

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