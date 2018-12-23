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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahsa dayak kamerada

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahsa dayak kamerada

İlk gelen hırsızın inişi

Dövme Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Çaldığı boruyu yukarı atması
-Geldiği yere geri çıkması
-İşletme sahibinin gelmesi
-Hırsızın boruyu geri atması
-İkinci hırsızların gelişi
-Su borularını çalma anları
-Hırsızlardan birinin işletme sahibine yakalanması
-İşletme sahibinin sopayla hırsızı dövmesi

( HATAY )- Hatay'da su borularına göz diken hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandılar- İş yeri sahibi hırsızlardan birini yakalayarak sopayla dayak attı HATAY

- Hatay'da, bir işletmenin su gideri borularına göz diken hırsızlar, iki defa boruları çalma girişiminde bulundular. Olay, Kırıkhan ilçe merkezi İnönü Bulvarında meydana geldi. Bir işletmenin su gideri borularına göz diken hırsızlar, aynı noktada iki defa hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlardan biri ilk olarak sabah saatlerinde hırsızlık girişiminde bulundu. İş yeri sahibinin fark etmesi üzerine, hırsız çaldıklarını bırakarak kaçtı. Daha sonra aynı hırsız arkadaşıyla beraber tekrar boruları çalmak için işletmenin arkasına geldi. Hırsızları fark eden işletme sahibi, hırsızlardan birini yakalayarak elindeki sopayla hırsıza vurmaya başladı.
Hırsızlardan diğeri kaçarken, bina sakininin yakaladığı hırsızda yediği dayağın ardından kaçarak uzaklaştı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü şimdi güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızları arıyor. (MBY-
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