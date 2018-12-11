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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık yaparken kendisini engellemeye çalışan yaşlı kadını aracın kapısına sıkıştırdı...O anlar kamerada

Hırsızlık yaparken kendisini engellemeye çalışan yaşlı kadını aracın kapısına sıkıştırdı...O anlar kamerada

-Güvenlik kamera görüntüsü-

Yaşlı Kadın Güvenlik Kamerası En Yaşlı Kadın Hırsız Polis Ekipleri 

-şahsın hırsızlık anı
-yaşlı kadının gelmesi
-kadını kapıya sıkıştırması
-kaçması
--aktüel-
-Tayfur K.'nın sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de hırsızlık yaparken kendisini engellemeye çalışan yaşlı kadını aracın kapısına sıkıştırarak yaralayan ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerinden demir dikme levhalarının çalınması, yağma, otomobil çalınması ve inşaattan hırsızlık olaylarının şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan karışan Tayfur K.'yı (24) tespit etti. Tayfur K., polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Tayfur K.'nın Kayabaşı mahallesinde demir dikme levhalarını çaldıktan sonra ertesi gün aynı yere başka bir araçla 2. kez gittiği, malzemeleri panelvan tarzı araca yükleyip çalarken müştekinin annesinin gelerek şüpheliyi engellemeye çalışması üzerine bayan şahsı aracın kapısının arasına sıkıştırdığı ve itekleyerek düşürmek suretiyle yaşlı kadının yaralanmasına sebebiyet vererek çalıntı malzemelerle olay yerinden kaçtığı belirlendi. Ayrıca, Tayfur K.'nın 2 hırsızlık, 1 yağma ve 1 oto hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği, 2 ayrı hırsızlık suçundan mahkemece aranmakta olduğu anlaşıldı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur K., adliyeye sevk edildi. Yaşlı kadını araca sıkıştırdığı anlar güvenlik kamerasında Öte yandan, Tayfur K.'nın hırsızlığı önlemek için gelen yaşlı kadını araca sıkıştırması ve iterek yere düşürmesi de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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