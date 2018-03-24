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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlık yaparken kameralara yakalanan şahıs çaldığı malzemelerle dolmuşta görüntülendi

Hırsızlık yaparken kameralara yakalanan şahıs çaldığı malzemelerle dolmuşta görüntülendi

Hırsızın iş yerine girmesi

Televizyon Ev Hapsi Güvenlik Kamerası Hırsız Kaçış 

-Hırsızlık yapması
-Kafeye girmesi
-Hırsızlık yapması
-Dolmuşa binmesi
-Dolmuştaki görüntüsü
-Zanlının emniyetten çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) -Hırsız dolmuşta görüntülendi evinde yakalandı ADANA

- Adana'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir kişi çaldığı malzemelerle birlikte dolmuşa binince yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan kafe ve barlarda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K., sabah karşı iş yerlerinin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girip burada bulunan para, televizyon ve sigara makineleri çaldı. İşyeri sahipleri ise, soyulduklarını fark edip polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kafe ve barlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, zanlının soygundan sonraki kaçış istikametinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızın çaldığı sigara makinesiyle bindiği dolmuş plakasını tespit etti. Tüm bu detayları ortaya çıkaran polis bu kez dolmuş içindeki güvenlik kamera görüntülerini alıp hırsızın aynı suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan İbrahim K. olduğunu tespit etti. K. çaldığı sigara makinesini sofra beziyle kapatıp dolmuşa binme anı ise yine güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evinde yakalanan K., emniyete getirilip sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıya nöbetçi mahkeme ev hapsi cezası verdi.
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