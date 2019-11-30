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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlık yapan kuzenler yakalandı İzle

Hırsızlık yapan kuzenler yakalandı İzle

Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Jandarma Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız 

-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kuzen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barsama ve Sarımsaklı mahallelerinde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yaşanan hırsızlık olaylarını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.'nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyonla şahısları yakaladı. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen hırsızlık malzemelerine de el konuldu. İşlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Baran E. ve Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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