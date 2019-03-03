Hırsızlık yapacakları zannedilen 2 kadına linç girişimi... İzle

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( BURSA - ÖZEL)- Apartmanda yakalanan 2 kadını mahallenin elinden polis kurtardı BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdikleri apartmanda hırsız zannedilince mahalleli tarafından linç edilmek istenen sabıkalı 2 kadını polis kurtardı. Darp neticesi yaralanan kadınlar hastanede tedavisi tamamlanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İddiaya göre, Eskişehir'den geldikleri belirlenen 2 kadın, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi Müjde sokak üzerinde bulunan 3 katlı binaya girdi. Durumdan şüphelenen mahalleli 2 kadını apartman içerisinde yakalayıp dışarıya çıkmalarına izin vermedi. Binanın önüne toplanan kalabalık 2 kadını linç etmek istedi. Kalabalık arasından bazı kişiler kadınlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, G.A. ve S.A. isimli iki kadını kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Kadınlar önce hastaneye götürüldü. Darp neticesi yaralanan S.A. isimli kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eskişehir'de ikamet eden iki kadının ifadelerinde hırsızlık yapmadıklarını illeri sürdükleri öğrenildi. Yakalandıkları apartmanda herhangi bir hırsızlık olayın yaşanmadığı ortaya çıkınca G.A ve S.A ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan kadınların hırsızlıktan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi. (SA-UGR-

