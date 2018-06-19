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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık ve kapkaç suçundan aranan şahıs eğlence merkezinde yakalandı...Kapkaççının bir kadını takip ettiği anlar kamerada

Hırsızlık ve kapkaç suçundan aranan şahıs eğlence merkezinde yakalandı...Kapkaççının bir kadını takip ettiği anlar kamerada

Kadının görüntüsü

Kapkaç Akalan Güvenlik Kamerası Eğlence Merkezi Hırsız 

-Şahsın yakalanma anı
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te 3 farklı hırsızlık ve kapkaç suçundan aranan zanlı Esenyurt'ta bulunan bir eğlence merkezinde yakalandı. Zanlının kapkaç yapmak amacıyla bir kadını takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan ve 16 Haziran tarihleri arasında Fatih'de meydana gelen 3 farklı hırsızlık ve kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık ve kapkaç olayını Y.B (21) isimli erkek şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışamalar sonunda zanlı, 16 Haziran günü Esenyurt'ta bulunan bir eğlence merkezinde yakalandı. 6 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi Üst aramasında 502 Amerikan doları, 500 TL, 35 bin Kazakistan parası ele geçirilen zanlı, emniyette sorguya alındı. Zanlının 6 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi. Emniyete işlemleri biten zanlı 17 Haziran günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Zanlının kapkaç yapmak amacıyla bir kadının peşinde gittiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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