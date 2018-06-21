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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisini saç tıraş şekli ele verdi - ADANA İzle

Hırsızlık şüphelisini saç tıraş şekli ele verdi - ADANA İzle

- Zanlının binaya girmesi - Başında kask bulunan zanlının güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalışması - Zanlının dışarıdaki motosiklete yönelmesi - Yakalanan zanlının görüntüsü - Zanlının polis aracına bindirilmesi - Emniyet Müdürlüğü tabelasından görüntüMotosiklet hırsızlığı şüphelisi güvenlik kamerasında - Adana 'da iki motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı güvenlik kamerasına yansıyan saç tıraşı şeklinden tanınarak yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da iki motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı güvenlik kamerası görüntülerindeki saç tıraşı şeklinden tanınarak yakalandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, olayların meydana geldiği apartmanların güvenlik kamerası görüntülerinden, her iki hırsızlık olayını da aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.Güvenlik güçleri, görüntülerde yaptıkları detaylı incelemede ise saç tıraşı şeklinden tanıdıkları zanlının benzer suçlardan emniyette kaydı bulunan Abdulkadir C. (30) olduğunu belirledi.Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada çalınan motosikletlerden biri de bulunup sahibine teslim edildi.

Polis Aracı Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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