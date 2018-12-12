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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere:'Konya'ya beni meşhur et'

Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere:'Konya'ya beni meşhur et'

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirildiği ekip aracının gelişi

Hastane Seccade Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne giriş çıkış
-Şüphelilerin konuşması
-Ekip aracının hastaneden çıkışı

( KONYA ) Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere:"Konya'ya beni meşhur et" KONYA

- Konya'da geçtiğimiz günlerde iki evden kombi ve çeşitli malzemeler çaldığı iddia edilen iki şüpheli ifadeler ve verilen eşkaller doğrultusunda tespit edildi. Kağıt topladıkları belirlenen iki şüpheli hırsızlık olayına karıştıkları aracın tespit edilmesinin ardından evlerinde gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz hafta merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. akşam saatlerinde evine ve deposuna geldiğinde 2 adet kombi ile 5 adet halı, 40 metre kablo, 6 adet battaniye, 15 adet ayakkabı, 20 adet bot ve 20 adet seccadenin yerinde olmadığını fark etti. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede geniş çaplı araştırma yaparken, ev sahibi A.Ö. şahısların iki kişi olduğu ve kamyonet tarzı araçlarının bulunduğunu söyledi.

Çevrede başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerin 42 BF 348 plakalı araçla geldikleri ve olayın ardından caddeden kaybolduğu belirlendi. Şüphelilerin her gün kağıt topladıkları öğrenildi. Meram ilçesindeki kağıt toplayan kişilere şahısların eşkallerinin sorulması ve araştırmalarla aracın bulunduğu adres belirlendi. Park halindeki aracın bulunmasının ardından şüpheliler, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.D. (30) ile kardeşi M.D. (25) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada G.D. kendini görüntüleyen gazetecilere, "Öyle bir resmimi çek ki Konya'ya beni meşhur et. Biz kağıt topluyorduk. Şüpheli dediler aldılar. Başka da bir cacık yok ortada" diyerek kendini savunması dikkat çekti. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (İY-FM-
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